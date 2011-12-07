В Казани появится памятник Шигабутдину Марджани

Комитет внешнего благоустройства города объявил тендер на установку памятника татарскому просветителю, богослову, историку Шигабутдину Марджани. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. На эти цели планируется потратить 28,6 млн рублей. Монумент воздвигнут на перекрестке улиц Марджани и Султана. Помимо установки памятника подрядчик должен будет благоустроить прилегающую территорию.