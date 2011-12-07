Ленинградский рассольник с Московского рынка Казани: как поживает сегодня лабаз из 90-х

Привет из 90-х

Рынок на пересечении сразу трех районов города — Кировского, Московского и Ново-Савиновского — своего рода машина времени. На пути от метро к главному торговому павильону попадаешь в лабиринт лабазных рядов. Для их определения лучше всего подходит термин «самострой». Зародившийся в 90-х годах, актуальный в нулевых, этот архитектурный стиль малых торговых форм сегодня, казалось, смело можно отнести к рудиментам. По крайней мере в городах-миллионниках, но нет… Жив курилка!

Не заплутать в тесных закоулках помогает видимый издалека ориентир — похожий на цирковой купол главного павильона. Продвигаешься к нему, отмахиваясь от супервыгодных предложений на ходовой товар и не теряя бдительности, чтобы не угодить в лужу или не столкнуться со встречным. Гиляровский как-то сравнил Хитровский рынок Москвы с Лондоном — из-за туманов, подступающих от Яузы. Московский рынок Казани вызывал ассоциации муравейника. Но разве может это отворотить человека, не доверяющего первым впечатлениям и следующего за мечтой сварить настоящий ленинградский рассольник?!

Дело в том, что для приготовления этого легендарного супа из советского прошлого одного желания мало. Его ингредиенты в супермаркете не купишь. Главным образом это касается квашеных огурцов и помидоров. Их еще принято называть солеными, но это не совсем верно. В процессе квашения (как и капусты, к примеру) происходит молочнокислое брожение, в результате накапливается натуральный консервант — молочная кислота. Она-то и наделяет готовые квашеные продукты неповторимым вкусом. В магазинных продуктах под тем же названием чаще превалирует другая кислота — уксусная. Как говорится, почувствуйте разницу. Результаты реального квашения сосредоточены на рынках.

Сколько вешать в… рублях?

Когда попадаешь в павильон, то первым делом включается обоняние: обволакивает целый букет аппетитных запахов. Доминанта ароматов сочится от закусочной прямо у входа. Все верно. На рынок, как и в магазин, не следует ходить на голодный желудок. Сюда даже в большей степени.

Заморить червячка есть чем — в меню только первых блюд 7 (!). Что до цен, то обед категории «первое-второе-третье» потянет на пару сотен. Особым спросом, судя по очереди к отдельному окошку, пользуется хычын — увесистые круглой формы жареные пироги с мясом за 25 рублей. Уминать все это придется стоя, но ведь не рассиживаться сюда люд приходит.

«Квашеный ряд» в торговом зале — место хоть и не самое бойкое, но завсегдатаи дорогу сюда знают. Ассортимент самый что ни на есть классический: к «поленницам» огурчиков примыкает выкладка красных и зеленых помидоров, тут же присоседились четвертинки кочанов, но в основном капуста ожидает покупателя мелко нашинкованной в ведрах. В целом средний ценник на каждый товар в районе полутора сотен за кг. Едва сбавляешь ход, как тут же берут на крючок:

— Мужчина, вам какой капусты: поядренней или послаще? Попробуйте, чтоб не гадать!

«Поядренней» — это с хреном, такая больше для винегрета пойдет. Беру «послаще», не рассольником же единым сыт человек, кислые щи тоже никто не отменял. Поэтому не отказываюсь и от бесплатного бонуса в виде рассола. Заодно, памятуя о его антипохмельных свойствах, интересуюсь, не одолевают ли по утрам страждущие. В очередь не встают, но бывают.

Торгует Людмила тем, что сама заготавливает:

— Огурцы, капустка, помидорки — все свое. 16 соток как-никак… Где? Малые Клыки…

Звучит даже улица и номер дома. Такая открытость подкупает не меньше, чем проба товара на вкус.

— Мне капусты на 30 рублей свешайте, — обрывает наш диалог покупательница почтенного возраста.

Перехожу к огурцам по соседству. Над ними царствует Вера Юрьевна. Говорит, что на рынке еще ее бабушка торговала. Так что дело семейное. И оказалось, она тоже из Малых Клыков. Мало того, все в этом ряду из этого поселка в пригороде Казани.

— Да у вас тут целая мафия малоклыковская! — не могу скрыть удивления.

— Да, мы еще та коза ностра, — со смехом подхватывает другая «мафиозница», потом сходит на серьезный тон: — То-то наши дети все лето на огородах дергают травку на грядках. А народ ругается, что мы цену загибаем. Мол, у вас 150 капуста, а в магазине свежая по 40 рублей. А ты вырасти ее, поруби, посоли да за место на рынке заплати, постой на ногах целый день! В магазине-то квашеная по 200, еще и уксус сплошной…

— Нам огурцов на 70 рублей, — делает заказ солидного вида супружеская пара.

Граммы здесь не в ходу.

Бонусы воскресного вечера

Мой поход на рынок состоялся в конце выходного дня, что неожиданно принесло определенные бонусы. Выяснилось это в мясном ряду, куда заглянул за говядиной. В классическом варианте рассольник по-ленинградски в СССР готовили с почками, но этот продукт на любителя, поэтому самый верный вариант, исключающий всевозможные «фу!» домочадцев, — постная говядина или телятина. Лучше парная. Выбор есть. Привлекла картонка с надписью «Балтасинский район». Лопатку уступили по 350 рублей за кг. В базарный день — цена грудинки. Скидки воскресного вечера обусловлены тем, что в понедельник на рынке выходной, за холодильник же платить приходится не за объем, а за вес — 5 рублей за кило в сутки. Вот и стараются сбыть.

Если кто интересуется насчет свинины, то шейка и карбонат идут по 350, лопатка — 230, сало — 300. Соленое — 450. Баранина кусается — доходит до 450, но торг уместен.

А что до рассольника, то он вышел на славу. О чем свидетельствовали просьбы добавки.

Одно лишь подпортило общее, в целом неплохое, впечатление от рынка. На десерт шел гранат. Взял пару по 150 рублей за кг на лотке прямо напротив центрального входа, где под вечер уже выросла гора из мусора. На вид фрукт вполне. А когда дома разрезали, нутро оказалось черным — фрукт явно подморозили. Через пару дней заглянул по пути на рынок, высказал претензии. Выслушали молча, как нечто дежурное, и ответ был таким же:

— Смотреть надо, что покупаете. Могли попросить вскрыть кожуру.

Буду знать. Теперь и вы, если что, тоже.

В идеале, конечно, привести бы в надлежащий вид территорию вокруг Московского рынка, снести самострои «муравейника»… Хотелось бы видеть современный торговый центр, где можно в комфортных условиях приобрести качественные продукты питания и вещи, вкусно поесть. Но ведь не исключено, что тогда рынок потеряет свой особый дух и атмосферу. Станет своего рода супермаркетом, где уже не найдется места королевам «квашеного ряда» из Малых Клыков. Да и сам ряд заменят полки с продуктами, без меры сдобренными уксусом. Куда тогда податься в Казани за харчем для ленинградского рассольника?..

Кстати

Московский рынок построен в 1976 году. Расположен на пересечении улиц Шамиля Усманова и Декабристов, относится к Московскому району Казани.