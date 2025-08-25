«Стрела-Ак Барс» уступила дома пензенскому «Локомотиву»

news_top_970_100
Спорт
25 августа 2025  18:30
Автор:
Эдгар Витковский

«Стрела-Ак Барс» потерпела домашнее поражение от пензенского «Локомотива» в игре 11-го тура чемпионата России. Поражение стало для казанских регбистов вторым в трёх последних встречах. Первый тайм завершился «сухой» победой гостей, 0:10, а во втором казанцы занесли себе в актив три попытки и две реализации. Итоговый счёт – 19:21.

В чемпионате страны «Стрела-Ак Барс» по-прежнему идёт второй, набрав 41 очко. У лидера, «Енисея-СТМ», 45 очков. В следующем туре, 30 августа, казанцы отправятся к предпоследней команде лиги – «ВВА-Подмосковье».

news_right_column_240_400
Новости
«Ак Барс» в овертайме вырвал победу у СКА в первом матче турнира имени Пучкова
«Стрела-Ак Барс» уступила дома пензенскому «Локомотиву»
Ушел из жизни создатель гематологической службы РТ Арыслан Ахмадеев
Татарстан получит 474 млн рублей на преобразование общественных пространств
В Зеленодольском районе РТ краснокнижного лебедя отпустили на волю после восстановления
Глава Якутии Айсен Николаев прибыл в Казань
«Нефтехимик» проиграл лидеру Первой лиги
Ксения Дукалис проведет в Казани ток-шоу о будущем образования в эпоху ИИ