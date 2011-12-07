В казанском АТП дефицит водителей и кондукторов составляет почти 1,4 тыс. человек. Сейчас дефицит кадров наблюдается на 19 городских маршрутах, сообщает Комитет по транспорту Казани.

В ведомстве сообщают, что в последнее время часто стали поступать пожелания от пассажиров, касаемые увеличения автобусного парка и числа сотрудников. Острый дефицит сотрудников отмечен по городским маршрутам: № 5, 68, 77, 1, 91, 30, 90, 71, 2, 36, 62, 46, 72, 49, 10, 55, 53, 63, 33. Сотрудникам предоставляется полный соцпакет и удобный график работы, сообщают в ведомстве.

«Дефицит кадров вызван тем, что сотрудники уходят на более высокооплачиваемую работу. Считаю, на региональном уровне должна быть создана специальная программа по поддержке работников общественного транспорта по аналогии с национальными проектами. Министерство транспорта РТ должно рассмотреть возможность разработать и внедрить меры поддержки для работников общественного транспорта на всей территории республики», — сообщил председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

Также он отметил, что с нового года изменится порядок работы, труда и отдыха, также вступит в силу постановление Правительства РФ, в котором сказано, что каждый автобус должен быть оснащен тахографом.

Ранее сообщалось, что в октябре на маршруты в Казани могут не выйти 100 автобусов — страховые компании отказывают им в оформлении договоров ОСАГО.