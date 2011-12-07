В Казани демонтируют 41 торговый павильон

В Казани демонтируют 41 незаконно установленный торговый объект. Соответствующее распоряжение появилось в сборнике документов исполкома.

В списке числятся торговые точки и автофургоны, установленные на улицах Адоратского, Гагарина, Зорге, Максимова, Фаттаха, Сибирский тракт и других. У большинства точек не нашлись собственники.

Владельцы киосков могут добровольно демонтировать объекты с 27 ноября по 1 декабря. По истечении данного периода киоски будут демонтированы и вывезены на базу хранения по ул. Фатыха Амирхана, 48 в принудительном порядке.