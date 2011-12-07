В столице РТ некоторые автобусы больше не будут останавливаться у станции метро «Яшьлек»

Казанские автобусные маршруты №№22, 36, 44 и 47 с 1 декабря изменят остановочную сеть, сообщает kzn.ru. Для них будет отменена остановка «Станция метро «Яшьлек». Автобусы с указанными номерами будут останавливаться у павильона «ул. Волгоградская». Он расположен возле дома №8 по одноименной улице. Перенос призван разгрузить остановку на ул. Декабристов.