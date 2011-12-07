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В столице РТ некоторые автобусы больше не будут останавливаться у станции метро «Яшьлек»

Изменения вступят в силу с 1 декабря.
Казанские автобусные маршруты №№22, 36, 44 и 47 с 1 декабря изменят остановочную сеть, сообщает kzn.ru. Для них будет отменена остановка «Станция метро «Яшьлек». Автобусы с указанными номерами будут останавливаться у павильона «ул. Волгоградская». Он расположен возле дома №8 по одноименной улице. Перенос призван разгрузить остановку на ул. Декабристов.
КВ
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