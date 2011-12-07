В Казани на БКК заасфальтировали тротуары

В Казани в рамках второго этапа строительства БКК рабочие заасфальтировали 550 кв. м. тротуаров, сообщает пресс-служба миндортранса РТ.

Строительство объекта ведется по графику. На прошлой неделе было уложено земляное пятно на площади 2,5 тыс. кв. м и верхний слой асфальта на площади 2 тыс. кв. м.

Также на участке уложено 450 погонных метров труб для ливневки. Продолжается устройство шумозащитных экранов вдоль левого и правого съездов.

Рабочие вывезли с участка более 1,9 тыс. тонн непригодного грунта и мусора, завезли — 2,9 тыс. тонн стройматериалов.

Кроме того, на прошлой неделе продолжилось устройство трамвайных путей — велась сварка стыков и устанавливались опоры контактных сетей с подвеской контактного провода.

Напомним, строительство второго этапа БКК началось в марте 2020 года. На участке от улицы Борисковская до Технической планируют переустроить коммуникации, установить ливневки и очистные, а также подпорных стен, светофоров, освещения и трамвайных путей.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги».