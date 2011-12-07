В Казани усилят рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте

В Казани с 30 сентября усилят рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте, сообщает пресс-служба исполкома столицы РТ.

«Ни один пассажир не должен находиться в автобусе, трамвае, троллейбусе или метро без маски. Необходимо обновить аудиозаписи по профилактике распространения вирусных заболеваний и коронавирусной инфекции в автоинформаторах», — сказал глава Комитета по транспорту Айдар Абдулхаков.

Он также отметил, что пассажиров без масок будут высаживать из транспорта.