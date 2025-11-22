Что делать, если нет документа о праве собственности на объект недвижимости?

Эксперты Росреестра Татарстана продолжают отвечать на вопросы граждан, связанные с недвижимостью. Часто возникает вопрос о том, что делать при отсутствии документа о праве собственности на объект недвижимости. Разъясняет заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Татарстан Лилия Бурганова.

Фото: Фарит Муратов

Если квартира была приватизирована на основании договора на передачу в собственность жилого помещения граждан и такой договор заключен до 2000 года, то дубликат данного договора возможно получить в органах БТИ по месту нахождения объекта недвижимости.

Если договор заключен начиная с 2000 года, заявление и договор приватизации на государственную регистрацию прав были представлены в Росреестр Татарстана (ранее Регпалату), то копию договора приватизации возможно получить, обратившись в любой МФЦ с паспортом. Сотрудники МФЦ подготовят запрос, и результатом будет либо представление копии договора приватизации, либо мотивированный отказ. Получение дубликата правоустанавливающего документа осуществляется на платной основе.

Если приватизация не осуществлялась (договор приватизации между органом местного самоуправления и вами не заключался), то для приватизации (заключения договора приватизации) квартиры необходимо обратиться в исполком по месту нахождения объекта недвижимости, где вам предоставят информацию о порядке, сроках и необходимых документах для приватизации квартиры.

Если правоустанавливающим документом о праве собственности был договор купли-продажи, мены, дарения, заключенный до 2000 года, то дубликат договора возможно получить у нотариуса, удостоверявшего такой договор.

Если правоустанавливающим документом была справка о выплате пая, дубликат такой справки можно получить у председателя жилищно-строительного кооператива.

Как указано выше, если все перечисленные документы были заключены или выданы после 2000 года и они сдавались в регистрирующий орган, то копию таких документов возможно получить, обратившись в МФЦ.

Если же бумажное свидетельство о регистрации права собственности утеряно, то необходимо заказать выписку из ЕГРН о правах на объект недвижимого имущества.