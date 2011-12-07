Финал конкурса «Эхо веков в истории семьи - Тарихта без эзлебез» состоялся в Казани

Участников настоящего праздника семьи поздравили Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, представительницы объединения женщин-депутатов «Мэрхэмэт — Милосердие», председатель Государственного комитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

— В Татарстане зарождается совершенно новая традиция — изучение родословных. Люди изучают архивы, сохраняют память о своих предках. Это важное дело. Семья, род, семейные традиции, которые передаются от поколения к поколению, — на этом держится страна. Благополучие каждой семьи — это благополучие республики, благополучие страны. Будем думать, как укреплять в сознании людей важность обычаев, традиций каждого народа, — подчеркнул Фарид Мухаметшин.

В финал конкурса вышли 6 семей — победители зональных туров. Это Иксановы из Кукморского района, Бикбовы из Альметьевского района, Валиуллины из Апастовского района, Абдуллины из Нурлатского района, Газизовы — Мардановы — Фардиевы из Актанышского района и Газизяновы — Фахриевы из Казани.

В театре им. Г.Камала каждая семья представила свое родословное древо, блюда, приготовленные по семейным рецептам, семейные реликвии, которые бережно передаются из поколения в поколение, и презентацию «Знакомьтесь, моя семья, мой род!».

По результатам всех творческих испытаний победителем конкурса стала марийская семейная династия Иштугана Иксанова из Кукморского района.

Второе место заняла семья Газизяновых — Фахриевых из Казани, а почетное третье место — у семьи Валиуллиных из Апастовского района.

— Можно сказать, что два года прошли под знаком составления родословных. На данный момент родословное древо по линии отца включает 154 человека, а по линии мамы — 354 человека. Это 7 поколений наших предков. И я сейчас говорю, что меня стало больше на 500 человек. Это удивительное ощущение! — поделилась впечатлениями представительница династии Иштугана Иксанова Ольга Санникова. — Когда искали материалы о семье, мы познакомились со многими дальними родственниками, живущими в разных регионах России. От Александра Иксанова, который живет в Республике Коми, узнали о судьбе дяди моего отца, который не вернулся с Великой Отечественной войны и считался пропавшим без вести. Александр нашел на сайте, где размещены оцифрованные документы немецких концлагерей, информацию о пленении и смерти Пектубая Иштуганова.

Летом мы решили собрать родственников на праздник. Встреча состоялась в деревне Старая Кня, где стоит родовой дом Иштугана. Приехали около 50 человек — родственники из Башкортостана, Владимирской области, Москвы, Подмосковья, Йошкар-Олы, Ижевска, Сургута, Набережных Челнов, Кукмора, близлежащих деревень Сосновка, Синерь, Починок-Кучук. Это люди разных поколений, разных профессий. Особенно радостно, что на встрече было много детей. Они познакомились, подружились друг с другом и почувствовали себя частью большой дружной семьи.