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Финал конкурса «Эхо веков в истории семьи - Тарихта без эзлебез» состоялся в Казани

Традиционный республиканский праздник родословной, организованный Государственным комитетом РТ по архивному делу, не случайно прошел накануне Дня матери.

Участников настоящего праздника семьи поздравили Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, представительницы объединения женщин-депутатов «Мэрхэмэт — Милосердие», председатель Государственного комитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

— В Татарстане зарождается совершенно новая традиция — изучение родословных. Люди изучают архивы, сохраняют память о своих предках. Это важное дело. Семья, род, семейные традиции, которые передаются от поколения к поколению, — на этом держится страна. Благополучие каждой семьи — это благополучие республики, благополучие страны. Будем думать, как укреплять в сознании людей важность обычаев, традиций каждого народа, — подчеркнул Фарид Мухаметшин.

В финал конкурса вышли 6 семей — победители зональных туров. Это Иксановы из Кукморского района, Бикбовы из Альметьевского района, Валиуллины из Апастовского района, Абдуллины из Нурлатского района, Газизовы — Мардановы — Фардиевы из Актанышского района и Газизяновы — Фахриевы из Казани. 

В театре им. Г.Камала каждая семья представила свое родословное древо, блюда, приготовленные по семейным рецептам, семейные реликвии, которые бережно передаются из поколения в поколение, и презентацию «Знакомьтесь, моя семья, мой род!». 

По результатам всех творческих испытаний победителем конкурса стала марийская семейная династия Иштугана Иксанова из Кукморского района. 

Второе место заняла семья Газизяновых — Фахриевых из Казани, а почетное третье место — у семьи Валиуллиных из Апастовского района. 

— Можно сказать, что два года прошли под знаком составления родословных. На данный момент родословное древо по линии отца включает 154 человека, а по линии мамы — 354 человека. Это 7 поколений наших предков. И я сейчас говорю, что меня стало больше на 500 человек. Это удивительное ощущение! — поделилась впечатлениями представительница династии Иштугана Иксанова Ольга Санникова. — Когда искали материалы о семье, мы познакомились со многими дальними родственниками, живущими в разных регионах России. От Александра Иксанова, который живет в Республике Коми, узнали о судьбе дяди моего отца, который не вернулся с Великой Отечественной войны и считался пропавшим без вести. Александр нашел на сайте, где размещены оцифрованные документы немецких концлагерей, информацию о пленении и смерти Пектубая Иштуганова. 

Летом мы решили собрать родственников на праздник. Встреча состоялась в деревне Старая Кня, где стоит родовой дом Иштугана. Приехали около 50 человек — родственники из Башкортостана, Владимирской области, Москвы, Подмосковья, Йошкар-Олы, Ижевска, Сургута, Набережных Челнов, Кукмора, близлежащих деревень Сосновка, Синерь, Починок-Кучук. Это люди разных поколений, разных профессий. Особенно радостно, что на встрече было много детей. Они познакомились, подружились друг с другом и почувствовали себя частью большой дружной семьи. 

КВ
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