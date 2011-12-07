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Сегодня стартовала лаборатория «Новая татарская пьеса»

Лаборатория молодых драматургов «Новая татарская пьеса» проводится второй раз.

Сегодня стартовала лаборатория «Новая татарская пьеса». Инициатор и организатор проекта Татарской академический театр им. Г. Камала объявил о начале приема творческих заявок на конкурс. Как сообщает пресс-служба театра, лаборатория пройдет в несколько этапов.

У авторов, которым не исполнилось 40 лет, есть время до 20 июля составить и подать заявку на конкурс.

С 20 по 31 июля эксперты будут отбирать перспективных, талантливых авторов для участия в лаборатории. Сама творческая лаборатория с семинарами ведущих теоретиков и практиков драматургии и тетра пройдет 1 по 15 августа. В этом году учеба будет организована в формате zoom конференций.

А с 15 августа по 1 ноября - работа с наставниками над пьесами. Лучшие пьесы будут опубликованы и поставлены на Малой сцене театра им. Камала в рамках проекта «Молодежный вторник».

КВ
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