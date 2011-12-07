Мариинка спектаклем «Тысяча и одна ночь» откроет Нуриевский фестиваль в Казани

На открытии XXXIV Международного фестиваля имени Рудольфа Нуриева будет представлен спектакль Приморской сцены Мариинского театра «Тысяча и одна ночь». Постановку Эльдара Алиева на музыку Фикрета Амирова представят на сцене театра оперы и балета имени Мусы Джалиля 13 и 14 мая, сообщает пресс-служба театра.

В главных ролях в спектаклях — ведущие солисты балетной труппы Приморской сцены, дирижировать будет главный дирижёр и музыкальный руководитель Азербайджанского Государственного академического театра оперы и балета Эйюб Кулиев.

Впервые балет по мотивам знаменитых арабских сказок был поставлен в 1979 году в Баку. В сюжет спектакля вошёл «Рассказ о царе Шахрияре и его брате», который перемежается тремя самыми популярными сказками Шехерезады: «Синдбад-мореход и птица Рухх», «Аладдин и волшебная лампа», «Али-Баба и сорок разбойников».

Эльдар Алиев создал новую редакцию для Приморской сцены — неоклассический стиль хореографии с пластикой и стилистикой, которая отражает многообразную палитру восточных танцев. Для создания атмосферы Ближнего Востока в музыкальную составляющую постановки он ввёл традиционный азербайджанский инструмент — тар. Либретто для спектакля написали знаменитые литераторы — братья Ибрагимбековы. Один их них — Рустам, также известен как соавтор оскароносных фильмов Никиты Михалкова.

Для балета сшито более 200 вручную декорированных костюмов. Основная часть декораций постановки сделана в старейших живописных мастерских Мариинского театра в Санкт-Петербурге под руководством художника Петра Окунева.