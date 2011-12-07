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Писатель из Казани вошел в число 30 перспективных россиян до 30 лет

Булат Ханов занял вторую строчку рейтинга — писатель является автором романов «Гнев» и «Непостоянные величины». 

Писатель из Казани Булат Ханов занял вторую строчку рейтинга Forbes в категории «Искусство» как один из самых перспективных представителей культуры в стране до 30 лет. Ханов — автор романов «Гнев» и «Непостоянные величины». 

В 2013 году писатель окончил филологический факультет КФУ, а в 2018 году стал лауреатом таких премий, как «Звездный билет» и «Лицей». Весной 2020 года его произведение «Непостоянные величины» вошло в шорт-лист премии «Национальный бестселлер». 

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