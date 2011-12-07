В день рождения певца Рашида Вагапова билеты на фестиваль его имени можно купить со скидкой

Сегодня, 7 мая в честь дня рождения Рашида Вагапова можно купить билеты на гала-концерт Международного фестиваля Татарской песни его имени с 30% скидкой. Гала-концерт состоится 17 мая, а скидка доступна во всех пунктах продаж, сообщили организаторы.

Сегодня же впервые на музыкальных площадках выйдет в свет альбом Вагапова под названием «Умырзая». Сотрудники фонда Вагапова и лауреаты фестиваля в день рождения певца посетили его могилу в Казани и возложили цветы.

А 6 мая в Казани состоялся вечер памяти певца. Гости мероприятия принесли молитву Всевышнему в память о нём, приняли участие в ифтаре (разговение, вечерний прием пищи во время месяца Рамадан). В этот же вечер прозвучали песни в исполнении лауреатов Вагаповского фестиваля.

Родился заслуженный и народный артист ТАССР 7 мая 1908 года в Нижегородской губернии, а умер в Казани 14 декабря 1962 года. Многие годы Вагапов остается одним из популярнейших татарских певцов. Его отличали сильный и красивый голос, умение доносить до слушателя смысл и глубину исполняемых произведений.