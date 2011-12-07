«Ак Барс Арена» примет Международную неделю моды Volga Fashion Week Kids

В Казани с 26 по 29 августа пройдет неделя моды Volga Fashion Week Kids. Мероприятие состоится на «Ак Барс Арене». Более 400 детей на самой большой площадке Казани представят работы дизайнеров из разных уголков страны.

«Мы будем по-детски честными, открытыми, душевными, искренними, едиными с природой. Мы снова будем как дети — ведь самого главного глазами не увидишь, зорко одно лишь сердце», — отмечают организаторы.

Главными ценностями Volga Fashion Week Kids станут природа, свобода, экологичность, честность, душевность, открытость, непосредственность, натуральность и минимализм.

Кроме казанских дизайнеров, ожидается участие представителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Тюмени, Самары, Тольятти, Ульяновска, Ярославля, Владимира, Йошкар-Олы и др.

Билеты можно купить на сайте.

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