В Казанском Кремле стартовали работы по реставрации стен на 800 млн рублей

news_top_970_100
Город
19 мая 2026  00:32

В Музее-заповеднике «Казанский Кремль», являющемся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, стартовали ремонтно-реставрационные работы на четырех участках крепостных стен XVI–XVII веков. На их сохранение выделено порядка 800 млн рублей.

Реставрация затронет следующие прясла (части стены между башнями):

  •     от Спасской до Юго-западной башни;
  •     от Преображенской до Пятигранной башни;
  •     от Пятигранной до Безымянной башни;
  •     от Безымянной до Северо-западной башни.

Эти участки отражают разные этапы строительства кремлевских укреплений — от первых каменных стен, возведенных псковскими зодчими в 1556–1562 годах, до начала XVII века.

Проект предусматривает комплексное восстановление исторического облика: укрепление фундаментов, гидроизоляцию, восстановление кирпичных арок и боевых печур (ниш для орудий). Особое внимание уделят воссозданию исторической тесовой кровли на деревянных стойках, которая в прошлом защищала защитников крепости от непогоды.

news_right_column_240_400
Новости
В Казанском Кремле стартовали работы по реставрации стен на 800 млн рублей
В Казани обновлен температурный рекорд 103-летней давности
В Казани снова откроется «СМИшная улица» — праздник печати Татарстана
Нацпроекты в Татарстане выполнены на 27,8% от годового плана
Пострадавшей при нападении собаки девочке из РТ выделят 100 тысяч рублей на реабилитацию
В РТ дети участников СВО вышли на лед с показательными номерами
Детям участников СВО из Татарстана помогут с поступлением, питанием и жильем
Участники СВО из Татарстана могут получить QR-код вместо бумажной справки