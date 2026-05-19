В Казанском Кремле стартовали работы по реставрации стен на 800 млн рублей

В Музее-заповеднике «Казанский Кремль», являющемся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, стартовали ремонтно-реставрационные работы на четырех участках крепостных стен XVI–XVII веков. На их сохранение выделено порядка 800 млн рублей.

Реставрация затронет следующие прясла (части стены между башнями):

от Спасской до Юго-западной башни;

от Преображенской до Пятигранной башни;

от Пятигранной до Безымянной башни;

от Безымянной до Северо-западной башни.

Эти участки отражают разные этапы строительства кремлевских укреплений — от первых каменных стен, возведенных псковскими зодчими в 1556–1562 годах, до начала XVII века.

Проект предусматривает комплексное восстановление исторического облика: укрепление фундаментов, гидроизоляцию, восстановление кирпичных арок и боевых печур (ниш для орудий). Особое внимание уделят воссозданию исторической тесовой кровли на деревянных стойках, которая в прошлом защищала защитников крепости от непогоды.