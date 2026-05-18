Пострадавшей при нападении собаки девочке из РТ выделят 100 тысяч рублей на реабилитацию

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил, что из городского бюджета направят 100 тысяч рублей на восстановление 12-летней девочки, пострадавшей от укусов бойцовской собаки. Семье также окажут всю необходимую поддержку. Ребенок сейчас лечится в Камском детском медицинском центре в Набережных Челнах; врачи отмечают положительную динамику.

Напомним, инцидент произошел 16 мая во время прогулки. Девочка получила серьезные травмы, в том числе лица, и была госпитализирована. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». 36-летний мужчина, выгуливавший бультерьера, задержан. Он признался, что вышел с собакой на улицу по просьбе друга.