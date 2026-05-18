Нацпроекты в Татарстане выполнены на 27,8% от годового плана

По данным Минфина РТ, на 1 мая 2026 года кассовые расходы по национальным проектам в республике составили 15 млрд рублей, или 27,8% от годового лимита. Всего в текущем году на реализацию 11 нацпроектов заложено 53,8 млрд рублей, включая 28,8 млрд из федерального центра и 25 млрд из региональной казны.

Лидером по объему финансирования стал проект «Семья» — 6,2 млрд рублей (35% от плана). На втором месте «Инфраструктура для жизни» с 3,3 млрд рублей (17%). В рамках «Молодежи и детей» освоено 2,4 млрд рублей (32%), а проект «Беспилотные авиационные системы» выполнен полностью — 2 млрд рублей, или 100%.