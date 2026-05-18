Детям участников СВО из Татарстана помогут с поступлением, питанием и жильем

Как рассказал заместитель министра Андрей Рюхов, помощь предусмотрена на всех уровнях образования — от детского сада до вуза.

В университетах для таких абитуриентов установлена специальная квота — 10% от общего числа бюджетных мест на программах бакалавриата и специалитета. В колледжах и техникумах дети участников СВО зачисляются в первоочередном порядке. Кроме того, они могут перевестись с платного отделения на бесплатное, если в учебном заведении есть свободные бюджетные места и у студента нет академических задолженностей.

В школах детей военнослужащих обеспечивают двухразовым горячим питанием. Для учащихся колледжей и техникумов, которые учатся очно, предусмотрено однократное бесплатное питание. В детских садах такие дети получают место вне очереди, а их родителей освобождают от родительской платы. Также ребята имеют право бесплатно посещать кружки и секции в государственных учреждениях.

Особые условия — для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей-участников СВО. Они имеют преимущественное право на получение жилья в специализированном фонде.

Чтобы воспользоваться мерами поддержки, необходимо подать заявление — через портал «Госуслуги» или непосредственно в образовательной организации. Уточнить детали можно в министерстве образования и науки Татарстана.