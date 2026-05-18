В Казани снова откроется «СМИшная улица» — праздник печати Татарстана

news_top_970_100
Город
18 мая 2026  22:58

19 мая в 12:00 на площади перед зданием АО «Татмедиа» (ул. Декабристов, 2) начнет работу традиционная «СМИшная улица», приуроченная ко Дню печати Татарстана. Жители и гости столицы смогут пообщаться с представителями республиканских и городских СМИ, а также познакомиться с их продукцией.

В мероприятии примут участие телеканал «Шаян ТВ», ГТРК «Татарстан», газеты «Республика Татарстан», «Ватаным Татарстан», «Шахри Казан», «Казанские ведомости», журналы «Казань» и «Сююмбике», Татарское книжное издательство и другие. Гостям представят книжные новинки, свежие выпуски газет и журналов на русском и татарском языках. «Почта России» организует точку подписки.

Юных посетителей будут развлекать ростовые куклы. Также запланированы лотереи, викторины и конкурс караоке с призами. В 13:00 начнется концерт (выступают Инсаф Ганибаев, Алина Давыдова, Ильгиз Шайхразиев), в 14:00 — угощение пловом и блинами с чаем, в 14:30 — торжественное вручение оборудования сотрудникам СМИ от АО «Татмедиа». Вход свободный.

news_right_column_240_400
Новости
В Казанском Кремле стартовали работы по реставрации стен на 800 млн рублей
В Казани обновлен температурный рекорд 103-летней давности
В Казани снова откроется «СМИшная улица» — праздник печати Татарстана
Нацпроекты в Татарстане выполнены на 27,8% от годового плана
Пострадавшей при нападении собаки девочке из РТ выделят 100 тысяч рублей на реабилитацию
В РТ дети участников СВО вышли на лед с показательными номерами
Детям участников СВО из Татарстана помогут с поступлением, питанием и жильем
Участники СВО из Татарстана могут получить QR-код вместо бумажной справки