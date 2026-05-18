В РТ дети участников СВО вышли на лед с показательными номерами

В Казани завершился социально-спортивный проект «Лед надежды», организованный Комитетом семей воинов Отечества Республики Татарстан. Итоговое мероприятие под символическим названием «Верьте в себя — мечты сбываются» собрало участников, тренеров и гостей.

На протяжении полугода дети, чьи отцы участвуют в специальной военной операции, осваивали фигурное катание. Занятия включали общую физическую подготовку, хореографию и практические уроки на льду. Большинство участников — ребята, потерявшие своих родителей на СВО.

По словам пресс-секретаря руководителя КСВО Татарстана Зарины Галиновой, поначалу дети приходили замкнутыми. Однако финал проекта показал обратное. «Сегодня, когда ребята показывали свои номера, все видели, как они искренне улыбались и радовались, — рассказала она. — Тренеры подобрали для каждого программы, которые отражают характер детей». Помимо выступлений участников, специальной частью вечера стал открытый мастер-класс от ведущих тренеров Татарстана.

Проект «Лед надежды» — пример того, как спорт помогает справляться с эмоциональными трудностями, возвращать радость и уверенность в себе.