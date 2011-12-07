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Татарстану выделят 1,6 млрд рублей на нацпроект «Культура»

В прошлом году в России были выполнены все 13 показателей нацпроекта.

Татарстану на реализацию национального проекта «Культура» выделят 1,6 млрд рублей, сообщила замминистра культуры РФ Ольга Ярилова.

«Татарстан всегда был нашим надежным партнером, опорой, и все, что поручалось, там исполнялось в установленные сроки. На сегодняшний день более 1,6 млрд рублей уже предусмотрено на реализацию национального проекта в Татарстане», — сказала спикер.

Ежегодно субъекты РФ подают заявки на финансирование проектов, минкульт взвешивает их целесообразность и качество.

«Здесь у Татарстана все должны учиться, потому что качество заявок и их оперативность, — наверное, нет такого второго региона в Российской Федерации. Поэтому и сумма одна из самых значительных по национальному проекту», — отметила Ярилова.

Она также сообщила, что в прошлом году по стране были выполнены все 13 показателей национального проекта, по итогам года его признали одним из самых эффективных.

КВ
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