Татарстану выделят 1,6 млрд рублей на нацпроект «Культура»

Татарстану на реализацию национального проекта «Культура» выделят 1,6 млрд рублей, сообщила замминистра культуры РФ Ольга Ярилова.

«Татарстан всегда был нашим надежным партнером, опорой, и все, что поручалось, там исполнялось в установленные сроки. На сегодняшний день более 1,6 млрд рублей уже предусмотрено на реализацию национального проекта в Татарстане», — сказала спикер.

Ежегодно субъекты РФ подают заявки на финансирование проектов, минкульт взвешивает их целесообразность и качество.

«Здесь у Татарстана все должны учиться, потому что качество заявок и их оперативность, — наверное, нет такого второго региона в Российской Федерации. Поэтому и сумма одна из самых значительных по национальному проекту», — отметила Ярилова.

Она также сообщила, что в прошлом году по стране были выполнены все 13 показателей национального проекта, по итогам года его признали одним из самых эффективных.