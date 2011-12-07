Под сводами собора звучали детские голоса

Вход на мероприятие был свободным. Фестиваль, ставший уже традиционным для нашего города, объединил детские хоровые коллективы, состоящие из исполнителей в возрасте от 7 до 15 лет. В воздухе витал аромат еловых веток. Зрители стояли вдоль стен и даже в проходах. Многие снимали видео и фотографировали.У всех были удивительно светлые лица. И столько улыбок! Видимо, все проблемы и заботы оставлены дома. Тихие перешептывания, светящиеся глаза... Выступающие дети ручейками сменяют друг друга. Они спокойны и серьезны. У каждого музыкального коллектива своя особая одежда. На головах у девочек обязательные косынки, мальчики в белых рубашках и при галстуках.Взмах руки - чистые детские голоса взлетают вверх к куполу и хрустально растворяются в воздухе. Нежные переливающиеся звуки хора идут волнами. В рядах зрителей малыш замер в объятиях мамы. Глаза широко открыты, капризы забыты. Внимательно слушает. В дальнем углу старушка покачивается в такт мелодии и мечтательно вздыхает. Выступление хоров под сводами храма - настоящий праздник искусства и зарождающихся талантов. В конце фестиваля хористов поблагодарили за выступление и вручили им подарки. Звучало много добрых слов и пожеланий. Главное - Казань может гордиться педагогами, любящими свое дело, и одаренной молодежью. Представители Благовещенского собора сообщили «КВ», что в мероприятии участвовали 15 коллективов общеобразовательных, воскресных и музыкальных школ Казани. Каждому хору передали памятный диплом участника фестиваля.