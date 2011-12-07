Казанцы увидят родину легендарного Ходжи Насретдина глазами ленинградского художника

Свою яркую серию восточных работ ленинградский художник Николай Буранов создал после своих поездок в Узбекистан в 1976–78 годах. Он рисовал с натуры в красивейших восточных городах: Бухаре, Самарканде, Хиве.

Николай Алексеевич Буранов (1920–1991) семь лет прослужил в армии, был участником трех войн - Финской, Великой Отечественной и Японской. Но его всегда притягивало искусство. В 1954 году поступил на живописный факультет Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. Окончил институт в 1960 году. Участвовал во многих выставках. Но настоящий всплеск интереса к творчеству художника наступил уже после его смерти. Персональные выставки его работ всегда проходят с неизменным успехом. Сегодня произведения Николая Буранова находятся в музеях и частных собраниях России, Украины, Японии, Франции, Великобритании и других стран.