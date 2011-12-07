Выставка карикатур памяти Вячеслава Бибишева открылась в «Лимонаде»

Место для выставки выбрано не случайно. По словам руководителя подросткового клуба Натальи Мамаевой, они вместе с Вячеславом Леонардовичем задумали проект, благодаря которому «Лимонад» должен стать креативной творческой площадкой для выставок, мастер-классов, концертов, встреч с интересными людьми. Сейчас этот проект начинает реализовываться в жизнь.Вячеслав 20 лет проработал в редакции «Казанских ведомостей». Практически в каждом номере газеты читатели видели его остроумные карикатуры, рисунки, коллажи, некоторые из которых можно увидеть на выставке. Также здесь представлены произведения художников-карикатуристов из Екатеринбурга, Челябинска, Озерска, Снежинска и Казани. На открытии выставки пришли родственники, друзья, коллеги Вячеслава Бибишева.Стало известно, что Союз художников РТ планирует учредить необычную награду для художников-карикатуристов в честь Вячеслава Бибишева - «Орден Славы». Этой награды будут удостаиваться победители творческого конкурса. Пока положение о конкурсе только разрабатывается, но уже сейчас можно сказать, что он станет первым серьезным шагом к увековечению памяти о замечательном художнике Вячеславе Бибишеве.Наша справкаВячеслав Леонардович Бибишев родился 14 июля 1963 года в городе Коврове Владимирской области. Окончил КИСИ. Первый рисунок опубликовал в 1982 году в журнале «Чаян». Заслуженный работник культуры РТ, лауреат и дипломант международных конкурсов карикатуры, шаржа и сатирической графики. Вячеслав Бибишев являлся председателем сатирической секции Союза художников РТ и Гильдии карикатуристов РТ, много работал с детьми, организовывал выставки. Он обладатель множества призов на престижных российских и международных конкурсах. Самый главный из них - статуэтка «Золотой Эзоп». Это Гран-при известного международного конкурса «Юмор и сатира в изобразительном искусстве» в болгарском городе Габрово. У художников-карикатуристов «Золотой Эзоп» по значимости и престижности приравнивается к кинематографической премии «Оскар».