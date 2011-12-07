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В Казани 26 августа пройдет фестиваль «Хорошая музыка», посвященный 100-летнему юбилею Рустема Яхина

Мероприятие состоится на площадке Национального музея РТ.

На площадке Национального музея РТ 26 августа пройдет второй концерт фестиваля «Хорошая музыка», посвященный 100-летнему юбилею великого татарского композитора и первого концертирующего пианиста Татарстана — Рустема Яхина.

Посетители смогут послушать Виталия Харисова с его переложениями фольклорных народных мелодий Татарстана для гитары, джазовый дуэт, который специально создали для этой памятной даты (Алсу Абдуллина и Евгения Соколова).

Кроме того, на сцене выступит молодой татарский композитор, лауреат премии Тукая и дирижер Тинчуринского театра — Ильяс Камал, а также Алина Загидуллина и Фанис Мухтаров.

КВ
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