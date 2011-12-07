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В Казани пройдет заключительный этап Всероссийского фестиваля жестового языка

Финал состоится в столице Татарстана с 15 по 20 августа.

В Казани с 15 по 20 августа пройдет финальный третий этап Всероссийского фестиваля жестового языка. Организаторами заключительного этапа выступят Всероссийское общество глухих и Министерство культуры России.

Целью фестиваля организаторы обозначают демонстрацию роли и значения русского жестового языка через художественное искусство.

Отмечается, что участники смогут проявить себя в многочисленных жанрах, будь это жестовые песни или стихотворная форма. Также приветствуется визуальные направления.

На республиканском этапе участвовали 23 человека из Казани, Елабуги и Зеленодольска. В финал вышли 8 – выпускники казанской школы-интерната для детей с ОВЗ и выпускница Елабужской школы-интерната.

Напомним, что фестиваль приурочен к 95-летию Всероссийского общества глухих.

Председателем жюри выступит слабослышащий режиссер и директор Московского театр Мимики и Жеста Роберт Фомин.



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