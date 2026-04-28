Минобороны РФ: в этом году Парад Победы пройдет без военной техники и курсантов

news_top_970_100
Россия/Мир
28 апреля 2026  23:46

Парад на Красной площади в Москве, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоится 9 мая без прохождения колонны боевых машин. Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ, решение принято «в связи с текущей оперативной обстановкой». По той же причине в торжественном марше не будут участвовать воспитанники суворовских, нахимовского училищ и кадетских корпусов.

В пешей колонне пройдут военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск ВС РФ. В ходе телетрансляции зрителям покажут кадры работы военных, задействованных в специальной военной операции, несущих боевое дежурство и боевую службу. В частности, запланированы демонстрации расчетов на пунктах управления Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и на кораблях ВМФ.

Авиационная часть парада сохранится: над Красной площадью пролетят самолеты российских пилотажных групп. Завершат программу летчики на штурмовиках Су-25, которые раскрасят небо Москвы в цвета национального флага.

news_right_column_240_400
Новости
