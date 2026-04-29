Уроженка Казани Вероника Кудерметова попала в заявку «Ролан Гаррос»

Казанская теннисистка Вероника Кудерметова включена в основной список участниц Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде. Для нее это первое соревнование в 2026 году - с прошлого сезона она пропускала турниры из-за травмы. Всего в заявку французского «Большого шлема» вошли 12 представителей России.

Последней российской чемпионкой «Ролан Гаррос» была Мария Шарапова, победившая в 2014 году. Среди мужчин титул не покорялся россиянам с 1996 года, когда победу одержал Евгений Кафельников. Действующая обладательница трофея - американка Кори Гауфф, которая в финале 2025 года переиграла Арину Соболенко.