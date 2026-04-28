«Дискотека Авария» выступит хедлайнером концерта Казанского марафона 2 мая

28 апреля 2026  17:27

Вечерняя концертная программа Казанского марафона 2 мая получила звездного хедлайнера. На Центральном стадионе в 19:00 выступит группа «Дискотека Авария» — один из самых известных российских поп-коллективов, подаривший слушателям хиты «Новогодняя», «Если хочешь остаться» и «Малинки». Коллектив ведет свою историю с конца 1990-х годов.

Организаторы уточнили, что выбор артиста продиктован желанием создать разностороннюю программу, интересную для всех категорий зрителей марафонского уикенда: бегунов, болельщиков и гостей города. Концерт традиционно станет частью праздничных мероприятий вокруг забега.

«Дискотека Авария» выступит хедлайнером концерта Казанского марафона 2 мая
FEDUK выступит на VK Fest в Казани и Санкт-Петербурге
В РТ в 2025 году на железных дорогах погибли 27 человек, включая пятерых детей
За 10 лет Татарстан вложил 29 млрд рублей в благоустройство 441 общественного пространства
Муниципалитеты формируют основу развития территорий: эксперты РТ о роли местного самоуправления
В Казани за 10 лет число ДТП сократилось почти на 40%, но в 2026 году выросла смертность в авариях
В Татарстане 12 учителей получат по 1 млн рублей за переезд в села в 2026 году
Жилинспекция РТ оштрафовала нарушителей на 13 млн рублей с начала года