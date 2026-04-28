«Дискотека Авария» выступит хедлайнером концерта Казанского марафона 2 мая

Вечерняя концертная программа Казанского марафона 2 мая получила звездного хедлайнера. На Центральном стадионе в 19:00 выступит группа «Дискотека Авария» — один из самых известных российских поп-коллективов, подаривший слушателям хиты «Новогодняя», «Если хочешь остаться» и «Малинки». Коллектив ведет свою историю с конца 1990-х годов.

Организаторы уточнили, что выбор артиста продиктован желанием создать разностороннюю программу, интересную для всех категорий зрителей марафонского уикенда: бегунов, болельщиков и гостей города. Концерт традиционно станет частью праздничных мероприятий вокруг забега.