В Казани арестован 28-летний мужчина, вовлекший подростка в хищение 7,3 млн рублей

Правоохранительные органы Казани задержали и заключили под стражу 28-летнего мужчину, который с помощью обмана, угроз и обещаний заставил несовершеннолетнего выступить курьером в трех эпизодах крупных хищений. Общая сумма похищенных средств составила порядка 7,3 миллиона рублей. По данным прокуратуры РТ, обвиняемый будет находиться под арестом до 24 июня 2026 года.

Подросток действовал под давлением взрослого: в двух случаях деньги выманивались под видом обязательного «декларирования», в третьем — якобы для их «сохранения». Потерпевшими стали трое жителей Казани. Мужчине предъявлено обвинение по пункту «б» части 4 статьи 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжких преступлений путем обещаний, обмана и угроз). Суд признал ходатайство следователя о заключении под стражу законным и обоснованным. Расследование продолжается.