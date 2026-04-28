В Татарстане с 5 мая скорректируют расписание утреннего и ночного намазов

Духовное управление мусульман Республики Татарстан информирует верующих об изменении времени совершения молитв фаджр (утренняя) и иша (ночная). Новый график начнет действовать с 5 мая. Как пояснили в пресс-службе ДУМ РТ, корректировка связана с географическими особенностями региона: с мая по август вечерняя заря практически сливается с утренней, и белесый отблеск на горизонте не исчезает даже ночью. В таких условиях астрономические расчеты не позволяют точно определить начало ночной молитвы, а также время завершения сухура и начала утреннего намаза.

Совет улемов руководствовался мнением имама Шигабутдина Марджани, который предписывал для подобных случаев ориентироваться на регион, где «настоящая ночь» наступает по-настоящему. Поскольку Астрахань находится на той же долготе и 46-й широте, республика будет сверять время с этим регионом.

В Казани 5 мая утренняя молитва по «настоящей ночи» наступает в 23:54, однако с этого дня фактической ночи уже нет. Из-за этого время исчисления заметно отличается от предыдущего дня. Ночной намаз 5 мая в столице Татарстана — в 21:00, 6 мая — в 21:02, 7 мая — в 21:04. Утренняя молитва 6 мая — в 01:49, 7 мая — в 01:47. В ДУМ РТ призывают мусульман внимательно сверять расписание для каждого района республики.