В РТ в 2025 году на железных дорогах погибли 27 человек, включая пятерых детей

На заседании комиссии по безопасности дорожного движения озвучили тревожную статистику происшествий на железнодорожной инфраструктуре республики. В 2025 году в результате инцидентов на путях пострадали 29 человек, из них 27 — погибли, в том числе пятеро несовершеннолетних. В Казани трагически погибли пять детей, сообщил татарский транспортный прокурор Фарид Футуллаев.

В первом квартале 2026 года зафиксировано пять пострадавших, трое из которых скончались. Параллельно отмечается рост аварий на железнодорожных переездах: за три месяца текущего года произошло три ДТП (годом ранее было два, с одним погибшим). К счастью, в этом году жертв на переездах удалось избежать.

Острой остается проблема подросткового зацепинга. За первый квартал 2026 года сотрудники выявили восемь таких случаев — все нарушители оказались казанскими школьниками. По словам Футуллаева, дети идут на риск ради признания в компании. Для борьбы с этим явлением прокуратура проведет встречи с родителями, а контроль за путями усилен: установлены восемь дополнительных камер видеонаблюдения.