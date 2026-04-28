За 10 лет Татарстан вложил 29 млрд рублей в благоустройство 441 общественного пространства

За период с 2015 по 2025 год в республике привели в порядок 441 общественное пространство. Общий объем финансирования составил 29 миллиардов рублей, из которых 14 миллиардов поступили из федеральной казны. Как сообщил на брифинге в Казани министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, именно Татарстан стал инициатором федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни»). Опыт региона лег в основу общероссийских стандартов благоустройства.

В текущем году по программе запланировано обновление 51 объекта на сумму 2,5 млрд рублей. Кроме того, республика ежегодно участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. За восемь лет федеральную поддержку получили 55 инициатив: 42 уже реализованы, еще 13 завершат в 2026 году. В этом году началось освоение средств по шести проектам — победителям прошлогоднего конкурса. Общая сумма составляет 865,8 млн рублей (из них 474,5 млн — федеральная субсидия).

С 2018 года обязательным условием участия в федеральном проекте стало ежегодное голосование жителей за выбор объектов. В этом году оно стартовало 21 апреля и продлится до 12 июня. Процедура изменилась: теперь голосование проходит на платформе обратной связи российского портала госуслуг, а также через волонтеров с приложением «Госуслуги. Волонтер». На данный момент проголосовали уже более 126 тысяч татарстанцев.

Ранее от граждан поступило 285 предложений по объектам. Муниципалитеты сформировали перечень из 178 общественных пространств (парки, скверы, набережные во всех районах республики, включая Казань и Набережные Челны), 20 из которых включены по инициативе жителей.