Писатель Денис Осокин: Нужно дотянуться до книги

Собравшиеся дискутировали о механизмах переноса художественного произведения на экраны кинотеатров и телевизоров. Осокин заявил, что считает фильм «Овсянки» одним из своих любимых творений, но творение это «с небольшими родовыми травмами», так как в картине появились фразы и отдельные моменты, которых нет в первоисточнике.Второй вопрос, поднятый литератором, не менее актуален: место книгопечатной продукции в жизни современного человека. Нынешние реалии, к сожалению, таковы, что мы предпочитаем гаджеты бумажным носителям. Писатель призывал «дотянуться до книги». Он считает: если понравился сюжет какого-либо фильма, то совершенно логично достать с полки томик произведений, легших в основу экранизации, ведь изначально «текст родился в мире художественной литературы».Мероприятие прошло в теплой домашней атмосфере. Желающие могли задать Осокину интересующие их вопросы и получить автограф. А он поделился, что в его планах издать поэтический сборник и книгу о Верхнем Услоне. Кстати, Денис был моим однокурсником. Он не слишком изменился с тех пор. Еще в молодости начинающий литератор напоминал умудренного опытом старца. Всегда держался особняком и казался чрезвычайно серьезным. Ходил в невообразимом рыжем тулупе и старомодной круглой шапке. Многие считали Осокина странноватым человеком и посмеивались за его спиной. Было интересно увидеть сочинителя спустя столько лет, посмотреть в его глаза. Денис меня не узнал. Наверное, творческие натуры всегда сосредоточены на своей внутренней вселенной, и многие внешние события будто бы проходят мимо них. В любом случае было приятно провести пару часов в компании самобытного и талантливого писателя.