«Ак Барс» обменял защитника Арсена Таймазова в «Ладу»

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Спорт
30 июня 2026  17:07
Автор:
Эдгар Витковский

«Ак Барс» и «Лада» произвели обмен, в результате которого 20-летний защитник Арсен Таймазов перешёл в тольяттинский клуб, а «барсы» получили денежную компенсацию. Защитник выступал за команды системы «Ак Барса» с сезона 2024/25, перейдя за компенсацию из «Динамо». С того момента он отыграл один матч за основную команду и 77 игр за «Барс», набрав 7 (1+6) очков. Заключительную часть сезона 2025/26 Таймазов провёл в аренде в «Ладе», в 17 встречах он отличился двумя заброшенными шайбами.

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