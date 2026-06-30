«Ак Барс» обменял защитника Арсена Таймазова в «Ладу»

«Ак Барс» и «Лада» произвели обмен, в результате которого 20-летний защитник Арсен Таймазов перешёл в тольяттинский клуб, а «барсы» получили денежную компенсацию. Защитник выступал за команды системы «Ак Барса» с сезона 2024/25, перейдя за компенсацию из «Динамо». С того момента он отыграл один матч за основную команду и 77 игр за «Барс», набрав 7 (1+6) очков. Заключительную часть сезона 2025/26 Таймазов провёл в аренде в «Ладе», в 17 встречах он отличился двумя заброшенными шайбами.