Полузащитника Далер Кузяев получил статус свободного агента

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Спорт
30 июня 2026  19:04
Автор:
Эдгар Витковский

«Рубин» объявил об уходе 33-летнего полузащитника Далера Кузяева – футболист получил статус свободного агента. Игрок присоединился к казанскому клубу в сентябре 2025 года и отыграл 19 матчей в РПЛ и Кубке России, не отличившись результативными действиями. Контракт с Кузяевым действовал до 30 июня, но имел опцию продления на год, которую «Рубин» не активировал.

Уроженец Набережных Челнов ранее выступал за «Карелию», «Нефтехимик», «Ахмат», «Зенит» и французский «Гавр». С «Зенитом» он пять раз завоевал чемпионский титул, два раза выиграл Суперкубок и один раз – Кубок России. 

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