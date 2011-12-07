Иркен Мустафин: Романс - это своего рода бомбоубежище

— Иркен, поздравляем вас с победой в таком престижном конкурсе. Интересно, как проходил конкурсный марафон в условиях пандемии?

— Любой конкурс — это волнения, переживания, а коронавирус наложил дополнительную нервозность. Не так давно я переболел в легкой форме. Перед самым конкурсом немного простудился. Испугался: неужели опять! Сделал тест. Перед отлетом результатов теста еще не было, поэтому рейс пропустил. Дождался результата. К счастью, он отрицательный. И только после этого поехал в Москву.

На конкурс мы должны были лететь вместе с моим концертмейстером Маргаритой Яковлевной Коварской. И билеты были уже куплены. Но Маргарита Яковлевна не смогла. Пришлось лететь одному. Как выяснилось, в такой ситуации оказались многие конкурсанты. На «Романсиаде» были дежурные аккомпаниаторы, но они были перегружены. Им приходилось играть много и практически без подготовки, с листа.

Если честно, не рассчитывал пройти даже во второй тур. Но Маргарита Яковлевна была со мной на связи практически 24 часа в сутки. Прислала партитуру для одного произведения второго тура. Она играла его наизусть, а в интернете полного аккомпанемента не было. Маргарита Яковлевна написала его от руки, сфотографировала на камеру телефона и прислала мне по WhatsApp.

— Что исполняли в третьем туре?

— Это был эксклюзив — романс Рустема Яхина «Если ты уйдешь…». Он редко исполняется. Конечно, это было рискованно — петь абсолютно неизвестное для жюри произведение… Но мы все-таки решили рискнуть. Партитуру, которую прислала мне Маргарита Яковлевна, я передал главному концертмейстеру и члену жюри «Большой Романсиады» Оксане Анатольевне Петриченко. Она прямо в коридоре взглянула на ноты, забрала их, и все. Перед выступлением у нас не было ни одной репетиции. Для меня такая экстремальная ситуация была проверкой на профессионализм. Оксана Анатольевна — настоящий мастер, она сыграла блестяще, и у нас все получилось!

— Участие в конкурсе — это огромная школа профессионального мастерства…

— Это еще и школа человеческого отношения. Спасибо замечательной исполнительнице романсов Юлии Зиганшиной, которая стала инициатором моего участия в «Романсиаде». Она помогала мне правильно выстроить программу. Мы разбирали романсы буквально по строчке, чтобы донести до слушателей смысл каждого слова. Спасибо главному хормейстеру нашего театра Любови Алексеевне Дразниной. Она отпустила меня с репетиций на несколько дней в Москву.

— Иркен, насколько востребован романс сегодня?

— Когда был солистом Пензенской областной филармонии, молодежи на камерных и классических концертах было достаточно много. Сам я — меломан, люблю слушать абсолютно разную музыку, правда с условием, что это сделано качественно и со вкусом. Но романс — это своего рода бомбоубежище, где можно на время спрятаться от мощного информационного потока и оглушающих ритмов нашей жизни. Это отдушина, глоток свежего воздуха. Душевность, мелодизм, камерность романса покоряют всех. Жанр романса гибок и, как мне кажется, дает возможность адаптировать его для молодых слушателей.