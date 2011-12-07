Власти Татарстана не обращались к организаторам концерта рэпера Face в Казани для его отмены

В Казани не планируют отменять концерт рэпера Face, который должен пройти 30 октября на Big Twin Arena несмотря на заявления рэпера об угрозах его срыва. Об этом «КВ» стало известно от собственных источников.

Никаких официальных заявлений о переносе либо отмене концерта руководству площадки ни со стороны властей, ни со стороны представителей рэпера не поступало. Сейчас арену готовят к проведению мероприятия. Вся информация о возможном срыве концерта — раздуваемая пиар-акция со стороны артиста, отметил источник.

Сейчас продажа билетов на концерт продолжается как онлайн, так и в кассах города. Редакция «КВ» дозвонилась до концертного директора Big Twin Arena Григория Корнилова, но он отказался от официальных комментариев по этому вопросу.

Напомним, рэпер Иван Дремин известный под псевдонимом Face заявил о возможном срыве своих концертов в ряде городов, в том числе и в Казани. По его словам, причиной этому стало давление на организаторов со стороны властей.