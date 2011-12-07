Ассоль Мухаметзянова, «Здравствуйте!»: Главный мужчина моей жизни сделал меня «жаворонком»

Мы встретились с Ассоль и поговорили о том, как удается излучать энергию с раннего утра и заряжать ею через экран миллионы людей, о том, какие секреты скрывает «закулисье» утренней программы и о том, откуда у ведущей такое необычное имя. Беседа с ведущей программы «Здравствуйте!» – вашему вниманию.- Не могу не задать этот вопрос: вы – «жаворонок» или «сова»? Тяжело ли Вам вставать утром?- До рождения сына относила себя к «совам», но с появлением в моей жизни моего главного мужчины режим перестроился автоматически. Сейчас моему сыну 5,5 лет, но привычка просыпаться рано даже в выходные дни сохранилась. Просыпаюсь легко в любое время года и даже после 2-3 часов сна.- Кем Вы мечтали стать в детстве? Была ли у Вас мечта работать на телевидении? - В детстве я мечтала стать милиционером! Обостренное чувство справедливости и постоянное желание оберегать слабых живёт во мне с малых лет. Но жизнь распорядилась иначе, и я оказалась там, где и представить не могла. Я стеснялась публичности, хотя всегда была заводилой в детских компаниях. Правда, иногда всплывают воспоминания, как я в детстве зачитывала рекламные объявления в газетах «дикторским» голосом…- А как Вы попали на ТНВ?- Мое появление на ТНВ стало знаковым для меня. Меня пригласили на кастинг в «Прогноз погоды» и я искренне испугалась. Даже сопротивлялась пару часов. В конечном итоге решилась, и уже почти 16 лет не мыслю своей жизни без телевидения и любимой телекомпании.- Расскажите, пожалуйста, о Вашей «творческой копилке»: в каких проектах работали? Что особенно запомнилось? - Мой творческий путь на телевидении начался с «Прогноза погоды». Проработала я на этом поприще 8 лет и с теплотой вспоминаю это время и нашу команду. Я и до сих пор далеко не ушла от «погоды». Являюсь редактором «прогноза», и уже настолько хорошо разбираюсь во всех синоптических приметах, что могу безошибочно угадать предстоящую погоду. Так же вела «Телемагазин», работала ведущей программы «Доброе утро», и в дневное время читала новости на «ТНВ-планета». Самой моей большой любовью навсегда останется программа «Будильник». Это было чудесное время. Самым большим плюсом этой программы было общение со зрителями в прямом эфире. Сейчас я работаю в не менее интересном проекте под названием «Здравствуйте». Общение с нашими гостями, профессионалами своего дела, несомненно, интересно и мне как обычному человеку, и нашим зрителям. - Программа «Здравствуйте!» - особый проект: с него начинают свой день многие и многие татарстанцы. И в кадре Вы всегда полны энергии и буквально светитесь. Есть ли у Вас свой секрет, как войти в кадр с улыбкой и позитивом? Используете ли Вы какие-то особые приемы?- Утренний эфир предполагает наличие у ведущих бодрости и позитивного настроя. Так как я фанат своей работы, отношусь к этому соответственно. Считаю, что утренняя программа должна помогать зрителю настроиться на весь день, проснуться, взбодриться, улыбнуться и с этим настроем провести своё время. Никаких особых секретов у меня нет. Всё происходит автоматически. Как только режиссёр даёт команду в «ухо» «в кадре», я просто продолжаю жить вместе со всей командой и стараюсь передать свой настрой зрителям. Самое главное - быть искренним. Зритель быстро считывает любую фальшь, неискреннюю улыбку, игру. Я и в жизни более чем открытый человек и никогда не играю на работе.- Ассоль, к вам в программу каждый день приходят интересные гости, неординарные люди. Кто из них запомнился Вам особо и почему?- За мой многолетний опыт работы в кадре, мне посчастливилось познакомиться с огромным количеством людей из разных сфер. К нам на программу приходят профессионалы разных мастей, и все, как один, вызывают моё искреннее уважение.Многие волнуются перед съемками - всё же программа идёт в прямом эфире, а это определённый стресс даже для ведущих, что уж тут говорить о людях далеких от телевидения. И моя задача настроить человека на душевную беседу. Мы за кадром много смеёмся и юморим с моим напарником, и это автоматически раскрепощает наших гостей. А как загораются у них глаза, когда мы с интересом задаём вопросы по теме! Человек забывает о камерах, и весь профессионализм проявляется во всей красе. Это безумно интересно и очень познавательно. Я даже не могу выделить кого-то из гостей. Мне интересны все абсолютно.- Может быть, происходили какие-то курьезы на съемочной площадке? Поделитесь!- Как и в любой профессии, без курьёзов не обходится и у нас. Особенно учитывая тот факт, что мы работаем в прям эфире. Произошёл очень забавный случай совсем недавно. К нам пришли музыканты, играющие на индийских инструментах, а делается это обычно сидя на полу. Мы усадили музыкантов на ковёр у стола, сами же вели диалог с их руководителем. После исполнения номера, нам в «ухо» дали команду: «Пусть отползают!». И мы с напарником, продолжая беседу с гостем, под столом жестами «прогоняли» музыкантов. И они послушно уползали, под еле сдерживаемый смех и их самих, и наших операторов. А чего стоило нам держать лицо в этот момент, знаем только мы с напарником!- Кроме того, что Вы телеведущая, состоявшаяся как профессионал, вы еще и мама. Как Ваш сын относится к тому, что его мама работает «в телевизоре»? - Мой сынок очень активный и любознательный. Но телевидение его привлекает только в виде мультфильмов. Несколько раз он приходил ко мне на работу, стойко выдерживал весь эфир, сидя тихонечко в углу студии. Но вот стремления попасть в кадр у него нет - он мечтает стать цирковым артистом!- Дайте совет остальным мамам: что, по-Вашему, главное во взаимоотношениях с собственным ребенком? Вы – строгая мама? Какими принципами Вы руководствуетесь в воспитании?- Так как я воспитываю сына одна, мне приходится брать на себя и отцовские функции. Иногда я включаю строгую маму, с мальчиками иначе нельзя. Но моё твёрдое убеждение, что мальчику обязательно нужно говорить, как сильно мама его любит. Целовать, обнимать, пока даётся… Нежность и ласку сыну может привить только мать. Самая главная ошибка многих родителей - это вседозволенность. Когда ребёнок не ценит время, интересы и деньги родителей, ничего хорошего из этого не получится. Баловать детей надо, но - не переходя границ. Надеюсь, мой сын будет знать цену всем этим вещам.- Согласны ли Вы с утверждением, что дом без домашнего питомца – это просто четыре стены и крыша, без души? Есть ли у Вас любимцы? - Абсолютно согласна! И, честно, не понимаю родителей, которые запрещают детям заводить домашних питомцев, ссылаясь на грязь и что-то в этом роде. Ребёнок, выросший рядом с животными, априори будет добрым и чутким по отношению к беззащитным существам. Сколько себя помню, у нас всегда дома были животные. Вот и сейчас у нас есть собака, два кота и аквариумные рыбки. Сын безумно любит животных и мечтает стать дрессировщиком в цирке.- В таком насыщенном событиями и лицами дне – остается ли у Вас время на себя, любимую? Какие хобби у Вас есть, чем увлекаетесь, если выдается свободная минутка?- Так уж вышло, что я к своей работе не отношусь, как к «работе». Я увлечена всем, чем занимаюсь, и для меня это, в том числе, и хобби. Мне нравится быть в процессе создания всей программы, для меня это важно. И я нисколько от этого не устаю, а наоборот! Дома же всё мое внимание занимает сын. С ним у нас занятий очень много. Мы и читаем, и фантазируем вместе, танцуем и гуляем. - У Вас очень красивое и необычное имя. Кто Вам его дал? Есть мнение, что имя влияет на судьбу. Вы с этим согласны?- С именем мне да, повезло (улыбается). После выхода на экраны «Алых парусов», мама настолько прониклась этим фильмом, что в скором времени у неё родилась своя Ассоль.И я, как и героиня Александра Грина, до сих пор верю в чудеса, в любовь, в умение удивлять и делать жизнь другого человека сказочной. И всё ещё жду своего Грея. Никуда не денешься - соответствую имени (улыбается). - И напоследок: дайте, пожалуйста, совет зрителям ТНВ: как лучше всего просыпаться утром и зарядиться позитивом на весь день?- Мой совет каждому человеку - ложиться спать с добрыми мыслями. Даже если день прошёл не совсем удачно, нужно уметь отбрасывать плохие мысли. И утром удивительным образом просыпаешься с улыбкой! Я желаю всем радоваться каждому дню вне зависимости от погодных процессов за окном. Обязательно обнимайте своих близких как можно чаще, делитесь энергией. Смотрите каждое буднее утро программу «Здравствуйте», а мы постараемся сделать ваше утро ещё краше! Всем лучики добра!реклама6+