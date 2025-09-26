Далер Кузяев отправился с «Рубином» на матч в Москву

Полузащитник Далер Кузяев, заключивший 24 сентября контракт с «Рубином», отправился с казанцами на выездной матч 10-го тура РПЛ против «Локомотива». Игра в Москве состоится 27 сентября и начнётся в 16:30.

Последний раз Кузяев выходил на поле в официальном матче 5 января 2025 года в составе «Гавра». Игрок провёл 53 минуты и был заменён из-за травмы берцовой кости. В заявку полузащитник вернулся лишь 9 марта, но ни одного матча в Лиге 1 так и не провёл. 1 июля российский игрок стал свободным агентом.