Данис Зарипов стал игроком системы «Ак Барса»

news_top_970_100
Спорт
25 января 2026  21:00
Автор:
Эдгар Витковский

«Ак Барс» сообщил об обмене с «Нефтяником», в результате которого в систему казанского клуба перешёл Данис Зарипов. 19-летний защитник в сезоне 2025/26 выступал в МХЛ за «Спутник», набрав 8 (2+6) очков в 11 играх при показателе полезности «+1». За два года Зарипов отыграл 30 матчей, в которых набрал 12 (2+10) очков. Одна из двух шайб игрока оказалась победной.
 

news_right_column_240_400
Новости
Данис Зарипов стал игроком системы «Ак Барса»
Скончался бывший гитарист группы «Любэ» Юрий Рыманов
Анастасия Светник перешла в «Динамо-Ак Барс»
Марвин Чуни может продолжить карьеру в «Бари»
В Казани за год в четыре раза вырос спрос на нехудожественную литературу
Раис Татарстана поздравил студентов с их праздником
В России введены электронные студенческие билеты и зачетки
Роскомнадзор Татарстана возглавила Оксана Шевченко