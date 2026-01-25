Данис Зарипов стал игроком системы «Ак Барса»

«Ак Барс» сообщил об обмене с «Нефтяником», в результате которого в систему казанского клуба перешёл Данис Зарипов. 19-летний защитник в сезоне 2025/26 выступал в МХЛ за «Спутник», набрав 8 (2+6) очков в 11 играх при показателе полезности «+1». За два года Зарипов отыграл 30 матчей, в которых набрал 12 (2+10) очков. Одна из двух шайб игрока оказалась победной.

