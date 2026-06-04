День молодёжи‑2026 в Казани: экстрим, возможности и единство поколений в парке «УРАМ»

27 июня Казань масштабно отметит День молодёжи — центральной площадкой праздника в Татарстане вновь станет экстрим‑парк «УРАМ». Событие пройдёт при поддержке Росмолодёжи, Правительства Татарстана и Министерства по делам молодёжи РТ в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».
В этом году концепция праздника строится вокруг трёх мощных идей: «Мечта», «Гордость» и «Единство». По словам министра по делам молодёжи Республики Татарстан Азат Кадыров, День молодёжи — это не просто праздник, а возможность показать активность и разносторонность молодёжи республики, а также продемонстрировать все возможности для её развития: в образовании, спорте, творчестве, волонтёрстве, предпринимательстве и общественной жизни.
Что ждёт гостей?
Программа будет разделена на тематические пространства, каждое со своей атмосферой и активностями:
«Гордость» — зона спортивных достижений и здорового образа жизни. Гостей ждут:
соревнования и мастер‑классы по роликам, паркуру, воркауту, скейтбордингу, BMX и самокату;
турниры по стритболу (в т. ч. медиатурнир) и бразильскому джиу‑джитсу;
танцевальный чемпионат;
зарядки, растяжки, силовые тренировки, йога и занятия по ушу;
шатёр «Город добрых людей» с презентацией волонтёрской деятельности и мастер‑классами для детей и семей совместно с зооботаническим садом.
«Мечта» — пространство возможностей для самореализации:
награждения победителей грантовых конкурсов и запуск нового грантового конкурса Министерства по делам молодёжи РТ;
мастер‑класс по подготовке отчётности для грантополучателей;
ярмарка трудоустройства: более 40 предприятий представят свыше 3 тыс. вакансий, пройдут собеседования и лекции от работодателей;
индустриальный показ мод;
лекторий по четырём направлениям: здоровье, предпринимательство, креатив и спорт;
шахматный турнир, игротека и семейные активности.
«Единство» — погружение в культурное многообразие:
арт‑резиденция «Реактор» с традиционными татарскими техниками;
знакомство с культурным многообразием народов Татарстана;
студенческие инициативы совместно с «Лигой студентов РТ»;
медицинские активности: скрининг здоровья, экспресс‑тестирование на ВИЧ, проверка зрения, кинезиологическое тестирование;
мастер‑классы по питанию и первой помощи;
консультации врачей разных специальностей и психологическая поддержка.
«Молодость» — творческая зона с выступлениями молодых артистов и маркетом местных компаний. Имя федерального хедлайнера организаторы объявят позже.
Взгляд изнутри
Мария Крюкова, координатор Дня молодёжи и директор экстрим‑парка «УРАМ», подчёркивает особую роль площадки:
«Для “УРАМа” День молодёжи — это всегда не просто большой городской праздник, а день, когда парк становится точкой притяжения для самых разных молодых людей: спортсменов, артистов, волонтёров, студентов, предпринимателей, представителей креативных индустрий и тех, кто только ищет своё направление. Нам важно создать пространство, где каждый сможет почувствовать себя частью большого сообщества, попробовать новое, заявить о себе и увидеть, сколько возможностей сегодня есть в Татарстане».