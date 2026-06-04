День молодёжи‑2026 в Казани: экстрим, возможности и единство поколений в парке «УРАМ»

27 июня Казань масштабно отметит День молодёжи — центральной площадкой праздника в Татарстане вновь станет экстрим‑парк «УРАМ». Событие пройдёт при поддержке Росмолодёжи, Правительства Татарстана и Министерства по делам молодёжи РТ в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

В этом году концепция праздника строится вокруг трёх мощных идей: «Мечта», «Гордость» и «Единство». По словам министра по делам молодёжи Республики Татарстан Азат Кадыров, День молодёжи — это не просто праздник, а возможность показать активность и разносторонность молодёжи республики, а также продемонстрировать все возможности для её развития: в образовании, спорте, творчестве, волонтёрстве, предпринимательстве и общественной жизни.

Что ждёт гостей?

Программа будет разделена на тематические пространства, каждое со своей атмосферой и активностями:

«Гордость» — зона спортивных достижений и здорового образа жизни. Гостей ждут:

соревнования и мастер‑классы по роликам, паркуру, воркауту, скейтбордингу, BMX и самокату;

турниры по стритболу (в т. ч. медиатурнир) и бразильскому джиу‑джитсу;

танцевальный чемпионат;

зарядки, растяжки, силовые тренировки, йога и занятия по ушу;

шатёр «Город добрых людей» с презентацией волонтёрской деятельности и мастер‑классами для детей и семей совместно с зооботаническим садом.

«Мечта» — пространство возможностей для самореализации:

награждения победителей грантовых конкурсов и запуск нового грантового конкурса Министерства по делам молодёжи РТ;

мастер‑класс по подготовке отчётности для грантополучателей;

ярмарка трудоустройства: более 40 предприятий представят свыше 3 тыс. вакансий, пройдут собеседования и лекции от работодателей;

индустриальный показ мод;

лекторий по четырём направлениям: здоровье, предпринимательство, креатив и спорт;

шахматный турнир, игротека и семейные активности.

«Единство» — погружение в культурное многообразие:

арт‑резиденция «Реактор» с традиционными татарскими техниками;

знакомство с культурным многообразием народов Татарстана;

студенческие инициативы совместно с «Лигой студентов РТ»;

медицинские активности: скрининг здоровья, экспресс‑тестирование на ВИЧ, проверка зрения, кинезиологическое тестирование;

мастер‑классы по питанию и первой помощи;

консультации врачей разных специальностей и психологическая поддержка.

«Молодость» — творческая зона с выступлениями молодых артистов и маркетом местных компаний. Имя федерального хедлайнера организаторы объявят позже.

Взгляд изнутри

Мария Крюкова, координатор Дня молодёжи и директор экстрим‑парка «УРАМ», подчёркивает особую роль площадки:

«Для “УРАМа” День молодёжи — это всегда не просто большой городской праздник, а день, когда парк становится точкой притяжения для самых разных молодых людей: спортсменов, артистов, волонтёров, студентов, предпринимателей, представителей креативных индустрий и тех, кто только ищет своё направление. Нам важно создать пространство, где каждый сможет почувствовать себя частью большого сообщества, попробовать новое, заявить о себе и увидеть, сколько возможностей сегодня есть в Татарстане».