Депутаты Госсовета вступились за родные языки

Во-первых, была переутверждена на своей должности Уполномоченного по правам человека в РТ Сария Сабурская. На заседании Государственного Совета 17 июля парламентарии поддержали ее кандидатуру. Представлявший ее депутатам полномочный представитель Раиса РТ в Госсовете Тимур Нагуманов указал на ее достижения: «Это действительно сложная работа, где необходимо найти справедливый баланс интересов между отдельной личностью и государством, между правами конкретного человека и общественными потребностями. Данная задача требует особого мастерства, деликатности, гибкости, понимания правовых и социальных процессов, и Сария Харисовна на практике доказала, что умеет профессионально и очень качественно справляться с этой задачей». Он также добавил, что работа Сарии Сабурской высоко оценена на федеральном уровне, получено согласование ее кандидатуры от Уполномоченного по правам человека в РФ.

Деньги жильцов - только в проверенный банк

Председатель Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Андрей Егоров представил на суд коллег законопроект о внесении изменений в республиканский закон об организации капитального ремонта в МКД. Он непосредственно касается отбора банков, в которых аккумулируются средства, собранные на капремонт. «Критерием отбора кредитных организаций теперь будет являться уровень кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале», - прокомментировал Егоров изменения. И этот законопроект был одобрен быстро, без предварительных дискуссий.

Детям бензин не положен

Далее председатель Комитета по социальной политике Светлана Захарова предложила внести изменения в отдельные законодательные акты республики, которые бы ограничивали продажу автомобильного топлива несовершеннолетним. Это нужно для снижения количества ДТП с участием мопедов, квадроциклов, питбайков и другого мототранспорта. На всем этом так любят рассекать подростки. В 2023 году в таких ДТП погиб один ребенок в возрасте до 16 лет, в 2024 году - уже три ребенка, а по состоянию на 25 июня этого года всего по Татарстану произошло 15 ДТП с участием детей до 16 лет. За нарушения, то есть за продажу лицам до 16 лет хотя бы литра бензина, предусмотрен штраф: для граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, для должностных лиц от 30 тысяч до 50 тысяч, для юридических лиц от 100 тысяч до 150 тысяч рублей. И этот нормативный документ приняли почти единогласно.

Родной язык как камень преткновения

После обстоятельного доклада министра образования и науки РТ Ильсура Хадиуллина, посвященного развитию республиканской системы образования в прошлом году, несколько парламентариев взяли слово, чтобы покритиковать один документ Минпросвещения РФ, в котором предмет «Родной язык» переименовывается в «Язык народов РФ». Ранее с таким предложением выступила депутат Госдумы РФ Елена Ямпольская. Отметим, уже с 1 сентября этого года вступает в силу приказ Минпросвещения РФ, в котором вводятся изменения в ФГОС начального общего образования. Согласно им сокращается объем преподавания в начальной школе предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» с двух часов до часа в неделю. Кроме того, этим же приказом предусмотрено переименование предмета «Родной язык» в «Язык народов РФ».

Депутат, председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов резко раскритиковал это решение. Он отметил, что и часа преподавания на самом деле мало. Так еще и не было никакого обсуждения с регионами.

«Чего они боятся? Всенародного обсуждения? Поправок, которые внесет, например, Госсовет Татарстана? Это вызывает справедливое возмущение», - отметил Аминов. В конце речи он порекомендовал (если решение по национальным языкам все-таки будет реализовано) оспорить его в Конституционном суде.

В том же ключе высказался и другой депутат - председатель Союза писателей РТ Ркаил Зайдулла. «Наши предки говорили: у кого есть своя страна - у него есть и язык, нет страны - нет языка. Если нет языка - значит, нет ни народа, ни его страны. Обратите внимание, изъятие национальных компонентов началось с 2004 года», - заявил он с трибуны Госсовета. И напомнил, при последней переписи населения стало известно, что 600 тысяч татар отреклись от своего языка.

Выступивших поддержал и Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. «Вопрос принятия новых решений на федеральном уровне очень обеспокоил депутатов Государственного Совета. Когда получим этот документ, мы его внимательно рассмотрим. Многоязычная Россия - наше богатство. Эти вопросы требуют внимания. Свое слово по этому поводу республика еще скажет», - заметил он.

Министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин выразил надежду, что его ведомству удастся найти общий язык с федеральными коллегами и при этом не превысить учебную нагрузку на детей. Было решено, что Татарстан подготовит обращение в Минпросвещения РФ и федеральное правительство с просьбой отменить вышеуказанное решение. И вот спустя некоторое время стало известно, что удалось сохранить название для предмета «Родной язык». Правда, пока непонятно, что будет с часами его преподавания. А это более практический вопрос. Победа, но, увы, неполная.

Республике нужны дисциплинированные трудовые мигранты

На правительственном часе на тему «Об актуальных вопросах миграционной политики Российской Федерации в части трудовой деятельности иностранных граждан на территории РТ с учетом изменений в миграционном законодательстве» выступили министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова и начальник Управления по вопросам миграции МВД по РТ Марат Галеев.

Зарипова сообщила, что на сегодня в республике есть большая потребность в рабочей силе. По данным всероссийского портала «Работа в России», в республике 45 тысяч вакансий. «Нишу дефицита квалифицированных и неквалифицированных рабочих невозможно закрыть только за счет внутренних трудовых ресурсов, поэтому определенное значение в удовлетворении потребности работодателей имеет привлечение иностранной рабочей силы», - сделала вывод докладчица. Поэтому трудовую деятельность в Татарстане осуществляет около 50 тысяч мигрантов, было получено 38 тысяч действующих патентов. Больше всего в республику приезжают иностранные граждане из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Киргизии. Чаще всего они задействованы в таких отраслях, как строительство, торговля, общепит, транспорт и обрабатывающие производства. «Татарстан относится к регионам, где в перспективе потребность в трудовых мигрантах до 2030 года будет оставаться значительной», - подчеркнула Зарипова. Также спикер пояснила, что систему квотирования иностранной рабочей силы в России скоро ожидают изменения. По новым правилам подача заявок перейдет на единый цифровой электронный портал, исключив использование бумажных документов. Работодателям придется обязательно публиковать вакансии на платформе. Это нужно, чтобы у наших сотрудников был приоритет при трудоустройстве.

Галеев сообщил, что ежегодно увеличивается число иностранных граждан, постоянно и временно проживающих в республике. В первом полугодии в Татарстан въехали 123 тысячи иностранных граждан. Основной причиной увеличения миграции стал действующий безвизовый режим. Более половины прибывших въехали с целью найти работу, учиться или просто в частном порядке. К началу июля этого года в республике находились более 160 тысяч иностранных граждан, что на 14% превышает показатели аналогичного периода предыдущего года.

Галеев подчеркнул, число выявляемых правонарушений в области миграционного законодательства не снижается. Так, за текущий год к ответственности привлечено более 11 тысяч физических и юридических лиц, из них более 6 тысяч - за нарушение режима пребывания.