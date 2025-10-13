Заполняемость промпарков Татарстана достигла 82%

Уровень заполняемости промышленных парков в Татарстане продолжает расти и по итогам первого полугодия 2025 года достиг почти 82%. Об этом заявил первый заместитель министра экономики республики Олег Пелевин в ходе заседания комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

«Ключевым резервом для обеспечения качественного роста бизнеса является дальнейшее развитие промышленных парков», — подчеркнул представитель министерства.

Статистика подтверждает положительную динамику: за отчетный период количество резидентов промпарков увеличилось на 3% и превысило 1,7 тысячи предприятий. Одновременно с этим число созданных рабочих мест выросло на 6,7%, достигнув отметки в 72,1 тысячи.