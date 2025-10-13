Инвестиции в основной капитал РТ превысят 1,6 трлн рублей

В 2025 году объем инвестиций в основной капитал Татарстана прогнозируется на уровне свыше 1,6 трлн рублей, что на 3,8% превысит показатели прошлого года. На 2026 год запланирован дальнейший рост до более чем 1,7 трлн рублей. Такие данные привел первый заместитель министра экономики республики Олег Пелевин на заседании профильного комитета Госсовета РТ.

По словам представителя министерства, достижению этих показателей способствует реализация инвестиционных проектов в рамках преференциальных режимов. Особые экономические зоны продолжают демонстрировать активность: резидентами ОЭЗ «Алабуга» и «Иннополис» уже вложено более 489 млрд рублей, а в текущем и следующем году ожидается привлечение дополнительных 40 млрд рублей.

Значительный вклад в инвестиционный рост вносят территории опережающего развития. В пяти ТОРах республики работают 147 резидентов с общим объемом инвестиций свыше 86 млрд рублей. На 2026 год прогнозируются существенные вложения в развитие этих площадок, включая 38,7 млрд рублей в ТОР «Набережные Челны» и 8,5 млрд рублей в ТОР «Чистополь».

Новым стимулом для инвестиций должна стать созданная в июле особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Зеленая долина» в Заинском районе.