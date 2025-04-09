Депутаты хотят вернуть профессию в патенты мигрантов, но МВД опасается перегрузки

Комитет Госсовета Татарстана по законности поддержал федеральный законопроект, обязывающий указывать профессию в трудовых патентах мигрантов. Однако представители МВД по РТ выразили опасения из-за возможной перегрузки ведомства, пишет «Татар-информ».

Инициатива, внесенная фракцией ЛДПР, предполагает фиксацию профессии в патенте, что ранее было отменено в 2016 году. По словам председателя комитета Александра Чубарова, сейчас в документах часто ставят прочерк, хотя регионы могли устанавливать такое требование.

Замначальника полиции МВД по РТ Артем Кузнецов напомнил, что в 2016-м систему упразднили из-за высокой нагрузки: мигранты часто меняли работу, вынуждая переоформлять патенты. В 2023 году в республике выдали 57 тыс. патентов, а с новыми правилами их число может вырасти до 100–150 тыс. При этом в миграционном подразделении работают всего 25 сотрудников.

Депутаты признали обоснованность опасений и предложили согласовать законопроект с МВД, а также рассмотреть возможность расширения штата. Депутат Эдуард Шарафиев пообещал лично обсудить вопрос с автором инициативы Ярославом Ниловым.

Законопроект продолжат дорабатывать с учетом замечаний правоохранителей.