В храме павшим при взятии Казани воинам начались первые службы после реставрации

Сегодня, 7 августа, состоялся пресс-тур, посвященный завершению реставрации объекта культурного наследия федерального значения «Памятник павшим воинам», расположенного в русле Казанки. Председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин провел для журналистов небольшую экскурсию по этому знаковому для казанцев объекту.

Напомним, что реставрационные работы на этом историческом объекте проведены по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова. Причем, восстановили это почти заброшенное место в рекордные сроки – меньше, чем за год. Сейчас осталось только доблагоустроить прилегающую территорию. Проект обошелся в 315 млн рублей. Его передали в управление РПЦ.

Памятник-храм представляет из себя поднятую на высокий постамент двадцатиметровую четырехугольную усеченную пирамиду со всеми равными измерениями. С четырех сторон — входы в здание, украшенные греческими портиками и двумя дорическими колоннами. Сейчас работают только два из них. Впрочем, эта картина знакома каждому коренному казанцу. А вот следующая информация достаточно новая: это единственный в стране храм на вершине которого установлен Георгиевский крест.

История создания храма началась в начале XIX века. Тогда архимандрит Зилантова монастыря Амвросий Сретенский решил создать памятник в виде «столпа» у братской могилы воинов на свои средства. Постепенно его просьба дошла до Александра Первого. Император поручил проект столичному архитектору Николаю Алферову. А тот очень сильно увлекался древнегреческим и древнеегипетским стилями в архитектуре. Поэтому здесь можно обнаружить множество элементов этих культур.

Памятник павшим воинам начали строить в 1813 году и закончили 10 лет спустя на месте их братской могилы. Но увы, на протяжении всего XIX века из-за наводнений фундамент разрушался. Долгое время со времен Советской власти он пребывал в упадке, лишь в 2005 году его передали под управление Русской православной церкви.

По словам Гущина, чтобы защитить храм от стихии, решили отказаться от фальцевой кровли и провели дополнительную консервацию. Храм прошел лазерное сканирование, которое показало пустоты в стенах, впоследствии залитые цементным составом и гидрогелями. Но и теперь храм-памятник до конца не защищен. В случае очередного наводнения он может сильно пострадать. Впрочем, все последние годы наблюдается обратная тенденция – уровень Казанки падает.

Большинство элементов снаружи восстанавливали по старым фотографиям. Дополнительные плюсы прогресса: теперь в храме есть отопление, к нему проведена техническая вода.

Все-таки это в первую очередь храм. Поэтому по субботам и воскресеньям здесь проходят службы. Уже с 22 июля. Также иерей Георгий Некрасов, служащий клириком в этом храме, сообщил, что два раза в месяц по четвергам служат молебны во здравие участников СВО.

Священнослужитель считает, что это место в первую очередь, склеп с погребенными воинами. И относиться к нему надо соответственно. Впрочем, он не против туристов. Кстати, журналисты встретили на мосту пару туристических групп. Хотя переговоры с турагентствами еще не прошли, но скоро они состоятся и туристов должно стать больше.

Остается открытым вопрос: пустят ли их в нижний склеп. Вроде бы особо смотреть там и нечего, но место-то историческое. «Турагентства должны услышать некий посыл, что можно, что нельзя, и согласовать это с метрополией. Я совершенно не против, если сюда будут приходить люди, но для этого нужен какой-то туристический продукт», — заявил Гущин.

Какой же храм без колокольного звона? И его тут можно будет скоро услышать – на портике у центрального входа появятся колокола. «Сегодня девять шикарных ярославских колоколов изготавливаются для нас. Максимальный вес одного из них — 473 килограмма. Мы думаем, что на День республики мы будем просить нашего митрополита Татарстанского Кирилла освятить эти колокола», — Гущин.

А вот тех, кто рассчитывал посетить здесь подземный ход к Кремлю ждет серьезное разочарование: такой ход – всего лишь отголосок легенды. Во всяком случае, председатель Комитета ООКН утверждает, что ничего подобного строители не нашли.