В Бульваре на улице Серова завершается вторая очередь благоустройства

В Казани активно ведутся работы по второй очереди реконструкции бульвара на улице Серова — на данный момент проект реализован на 75%, сообщает администрация Кировского и Московского районов города. Подрядчики завершили подготовку основания под пешеходные зоны, заливку бетонного покрытия и монтаж ливневой канализации. В настоящее время рабочие устанавливают опоры освещения, прокладывают систему автоматического полива и занимаются озеленением территории — высаживают деревья, кустарники и укладывают газон.

В рамках проекта благоустройства, который реализуется по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», на бульваре появятся новые общественные пространства. Среди них — площадка для велопроката, велодорожки, зона для изучения жестового языка, общественный огород и искусственное озеро.

Параллельно в Московском районе Казани идут работы по обновлению прилегающих дворовых территорий. По обращениям жителей здесь заменят тротуары, установят подземные контейнеры для мусора и проложат велодорожку, которая соединит дворы с обновленным бульваром.