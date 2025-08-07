Росреестр борется с мошенниками: заблокировано 130 сайтов-двойников

С 2024 года Росреестр добился блокировки 130 мошеннических сайтов, которые выдавали себя за официальные ресурсы ведомства или копировали сервис «Публичная кадастровая карта». Эти сайты незаконно продавали данные из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН).

Кроме того, ведется борьба с телеграм-каналами, торгующими выписками из ЕГРН и персональными данными собственников. Уже направлены запросы в правоохранительные органы о проверке 12 таких каналов. Напомним, в прошлом году по инициативе Росреестра были заблокированы 13 аналогичных Telegram-каналов.

В ходе мониторинга магазинов приложений обнаружено 7 поддельных программ, имитирующих сервисы Росреестра. Информация о них передана в надзорные органы для блокировки.

Как еще борются с мошенниками?

Поисковые системы («Яндекс», Google, Mail.ru, Rambler) и маркетплейсы (Avito, Яндекс.Услуги) сотрудничают с Росреестром, чтобы убрать рекламу незаконных услуг.

В соцсети «ВКонтакте» регулярно проверяют сообщества, предлагающие купить выписки из ЕГРН.

Где получать выписки законно?

Официальные источники:

Сайт Росреестра

Публичная кадастровая карта (ППК «Роскадастр»)

Портал госуслуг и региональные сервисы

МФЦ и нотариальные системы

Предупреждение от экспертов

Айназ Ахметова, замруководителя Росреестра Татарстана:

«Сайты-двойники нарушают закон, а их данные часто недостоверны. Покупая выписки у мошенников, люди рискуют попасть на утечку персональных данных, потерять деньги или даже лишиться имущества».

Артур Егоров, и.о. директора ППК «Роскадастр» в Татарстане:

«Мошенники копируют дизайн госсайтов, но их услуги — незаконны. Росреестр не отвечает за информацию на таких ресурсах».